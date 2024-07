Euro 2024, Ronaldo in lacrime dopo il rigore sbagliato? Cosa gli urlavano gli sloveni: tutto torna

02 luglio 2024 a

La gioia per il passaggio ai quarti si è mescolata col dolore per un rigore sbagliato che poteva portare i suoi direttamente al turno successivo entro i 90’ regolamentari. Oblak però è stato bravissimo a neutralizzare Cristiano Ronaldo, in lacrime poi per l’errore dal dischetto. E intanto dagli spalti, i tifosi della Slovenia hanno fatto partire i cori contro CR7 e in favore dell’eterno rivale ex Barcellona: "Messi! Messi! Messi!".

Gli sloveni ce l'hanno messa tutta provando a destabilizzare il calciatore più rappresentativo del Portogallo che però è riuscito a centrare i quarti e a rifarsi dal dischetto durante i calci di rigore. X. Nonostante l’errore dal dischetto, CR7 è rimasto tranquillo rispetto al match in Arabia Saudita tra il suo Al Nassr e l’Al-Shabab, quando i tifosi avversari lo provocarono urlandogli le stesse parole.

CR7 allora rispose con un gesto apparso abbastanza volgare, per quello strano movimento del braccio e della mano all'altezza dell'inguine. Un gesto che gli costò anche una giornata di squalifica. Stessa cosa è successa al contrario a Messi in Mls. Il campione argentino, impegnato col suo Inter Miami contro il Nashville per la Concacaf Champions Cup, ha ascoltato dalla tribuna i cori per Cristiano Ronaldo, ma ha risposto sul campo quasi immediatamente segnando in 10 secondi e rispondendo con il segno del silenzio a chi sosteneva CR7.

Insomma, una vendetta costata caro a chi gli ha dato contro, proprio come lunedì sera con protagonista il cinque volte pallone d’oro portoghese.