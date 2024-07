Calendario della Serie A 2024/25: ecco tutte le giornate decisive per la corsa scudetto

04 luglio 2024 a

L'Inter di Simone Inzaghi campione d'Italia in carica debutterà fuori casa contro il Genoa, il Napoli di Antonio Conte sarà in trasferta a Verona, la Juventus di Thiago Motta in casa contro il neo-promosso Como mentre il Milan di Paulo Fonseca se la vedrà a San Siro contro il Torino.

Sorteggiato il calendario della Serie A 2024/25, al via il 18 agosto con ultimo turno il 25 maggio. Primo big match al terzo turno, Juve-Roma. Il primo derby Inter-Milan al quinto. Saranno quattro le soste per gli impegni delle nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo 2025) e gli slot delle partite prevedono anticipo il venerdì alle ore 20.45; tre gare al sabato; match domenicale alle 12.30, due alle 15 e posticipi alle 18 e alle 20.45 e Monday Night alle 20.45 il lunedì.

Il primo turno prevede: Milan-Torino, Juventus-Como, Bologna-Udinese, Cagliari-Roma, Empoli-Monza, Verona-Napoli, Lazio-Venezia, Lecce-Atalanta, Parma-Fiorentina. Atalanta e Como giocheranno le prime tre partite in trasferta e il Venezia le prime due per completare i lavori dei rispettivi stadi. Alla terza giornata spiccano anche Inter-Atalanta e Lazio-Milan. Il 22 settembre derby di Milano in casa nerazzurra e il confronto tra Juventus e Napoli. Nella sesta la sfida tra due protagoniste della passata stagione: Bologna e Atalanta. Nell'ottava spiccano Juventus-Lazio e Roma-Inter e nella nona il derby d'Italia Inter-Juventus (27 ottobre). A seguire, nell'unico turno infrasettimanale della stagione, in programma il 30 ottobre, il Milan ospiterà il Napoli e la Roma il Torino. Milan-Juventus si disputerà nella 13esima giornata, il 24 novembre. Il girone di andata si chiuderà con il derby Roma-Lazio, il 5 gennaio. Nel girone di ritorno Milan-Inter sarà di scena il 2 febbraio, nella 23esima giornata, la stessa di Roma-Napoli. Da segnalare, nella 25esima Juventus-Inter e Lazio-Napoli, nella 27esima Milan-Lazio e Napoli-Inter, nella 30esima Napoli-Milan e nella 32esima Lazio-Roma il 13 aprile. Il Campionato si chiuderà il 25 maggio con: Atalanta-Parma, Bologna-Genoa, Como-Inter, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Milan-Monza, Napoli-Cagliari, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina, Venezia-Juventus.

"I valori che hanno caratterizzato la storia di Eni, la cooperazione cosmopolitica internazionale ma anche quella nei contesti provinciali modernizzati, sono aspetti su cui la Serie A punta moltissimo, assieme alla sostenibilità ambientale. Siamo felici di poter essere qui, è una prospettiva di crescita per il mondo della Serie A", ha sottolineato il presidente della Serie A, Casini. "Mutuando dalla Premier League, grazie alle finestre, abbiamo modificato molto la programmazione, tema di dibattito soprattutto per chi è in trasferta". "La grafica accompagna la visione dell'evento sportivo e quest'anno abbiamo effettuato il restyling dei loghi con cui raccontiamo le nostre cinque competizioni perché siamo la fabbrica delle emozioni. Oggi diamo a tutti la possibilità di programmare la propria stagione con gli eventi. Il restyling con la forma del diamante rovesciato. Noi ci occupiamo di intrattenimento ma il messaggio che diamo sempre ed è presente nella grafica è un messaggio di pace, non possiamo scordarci dei conflitti in corso", aggiunge Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A.