Juventus, l'Atalanta non molla Koopmeiners: "Decidiamo noi il futuro dei nostri giocatori"

Teun Koopmeiners è stato ed è il vero obiettivo della Juventus in questa sessione di calciomercato. La Vecchia Signora lo ha corteggiato ed ha ottenuto una risposta affermativa. Ma l'Atalanta non sembra volersi provare così facilmente della sua stella a centrocampo. Tra l'olandese e la Dea c'è stata una promessa risalente a un anno fa. I nerazzurri aveva assicurato al giocatore che lo avrebbero lasciato libero di trovarsi una nuova squadra. Ma, al momento, la squadra allenata da Gianpiero Gasperini non vuole fare a meno di Koop.

La società bergamasca ha dalla sua parte tanta forza economica. Ma anche grandi risultati sportivi. Soprattutto dopo l'Europa League conquistata la scorsa stagione. La Dea ambisce a mantenersi ai vertici del calcio italiano e non solo. E, in questo senso, l'ad atalantino Luca Percassi ha le idee chiari sui propri obiettivi. "Perdere sia Koopmeiners che Lookman? Siamo molto tranquilli - ha spiegato il numero uno bergamasco nell'intevista pre-gara -, la nostra idea condivisa da tutti era quella di non far partire i titolari per la prima volta nella nostra storia".

Luca Percassi ha confermato ancora una volta che l'ultima parola spetta alla Dea. Koopmeiners e Lookman sono avvertiti. "Sarà sempre l'Atalanta - ha concluso l'ad bergamasco - a decidere il futuro dei giocatori per il bene della società".