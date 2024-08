Juventus, la Vecchia signora ne fa tre al Como: in gol anche l'esordiente Mbangula

19 agosto 2024 a

Buona la prima per Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Tra le mura amiche dell'Allianz Stadium i bianconeri superano 3-0 il Como rovinando il ritorno in Serie A dei lariani dopo oltre vent'anni. A decidere il match le reti dell'esordiente Mbangula al 23', di Weah al 46' del primo tempo e Cambiaso al 91'. Inizio di partita a ritmi molto alti con le due squadre che si annullano a vicenda senza riuscire a creare pericoli nella metà campo avversaria. Bisogna aspettare il 20' per la prima occasione del match.

Cross dalla destra di Cambiaso per Vlahovic che stacca in anticipo e in torsione di testa cerca il primo palo: palla fuori non di molto. Al 23' i bianconeri sbloccano la partita con l'esordiente Mbangula. Il ventenne belga parte da sinistra, si accentra e dal limite scarica il destro sul palo lontano che batte Reina. Al 35' Iniziativa personale di Yildiz che avanza fino al limite dell'area, si sposta palla sul mancino e calcia in porta: Reina respinge. Al 42' chance per Vlahovic che calcia fuori di poco una punizione da circa 25 metri.

Al 43' clamoroso errore in impostazione di Reina, Locatelli recupera palla e serve Yildiz, poi l'appoggio per Vlahovic che incrocia col mancino e trova il palo. Nel recupero la Juve raddoppia: giocata di Yildiz sulla sinistra che va via all'avversario e mette basso in mezzo, velo di Vlahovic e sinistro di Weah di prima intenzione che colpisce la traversa e termina in rete. nel secondo tempo poi completa il tris grazie alla rete di Cambiaso.