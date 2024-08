Serie A, il Como conquista il suo primo punto: con il Cagliari finisce 1 a 1

26 agosto 2024 a

Pari ed equilibrio all'Unipol Domus tra Cagliari e Como, in un match con diverse occasioni e potenzialmente dal peso specifico significativo sul lungo periodo in ottica salvezza. Alla rete siglata da Piccoli allo scadere del primo tempo ha risposto quella di Cutrone, con un gol e un punto per parte che rende giustizia a quanto visto in campo. Avvio di gara intenso da parte di entrambe le squadre, con il Como che trova dopo tre minuti la via della rete grazie a Belotti - ma il tutto vano per posizione di offside -, e il Cagliari che risponde con l'iniziativa dalla destra di Luvumbo che si accentra e calcia trovando le mani di Reina.

Partita viva e Como che si fa rivedere pericolosamente in avanti, al 33', con la conclusione incrociata dalla distanza di Strefezza sulla quale deve impegnarsi Scuffet in tuffo. A trovare il gol sarà però il Cagliari, con l'inserimento offensivo di Luperto che di testa prolunga il pallone per la deviazione vincente di Piccoli, bravo a sorprendere un Reina indeciso nell'uscita alta. Si va all'intervallo con i sardi in vantaggio, che però dura solo per otto minuti dall'inizio della ripresa: è Cutrone, infatti, a pareggiare i conti all'Unipol Domus, sugli sviluppi del corner spizzato da Dossena e spinto in rete da sotto misura dall'ex attaccante del Milan.

1-1 e ritmi che vanno progressivamente assestandosi, con cambi da una parte e dall'altra attuati da Nicola e Fabregas alla ricerca di nuove trame avanzate. Una nuova occasione per il Como nasce infatti grazie al neo entrato Nico Paz, che al 70' riceve il corner battuto da Strefezza e calcia di destro, reattivo Scuffet. Equilibrio che regge anche nel finale di partita, con il Como che nel recupero va vicinissimo al gol del sorpasso con la bella giocata di Nico Paz, che dalla sinistra si libera di un difensore e mette al centro il cross per Cerri, ex della gara, non puntuale all'appuntamento col tap-in. È l'ultimo lampo della sfida di Cagliari, con i sardi al secondo pari consecutivo e il Como al primo punto in questa Serie A.