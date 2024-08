Juventus, Thiago Motta in estasi per Savona: "È un fenomeno, tra un anno va in Nazionale"

27 agosto 2024 a

Questa Juve piace e ha un grande gioco. Lo ha dimostrato anche lunedì a Verona, sconfiggendo nettamente l’Hellas per 3-0 al Bentegodi. Merito di un Thiago Motta che ha trasformato la squadra sia tatticamente, sia a livello mentale, e che ora ha lanciato un messaggio importante all’Inter nella lotta-scudetto. Se Di Gregorio ha mantenuto inviolata la propria porta — con Nico Gonzalez e Francisco Conceinção oramai bianconeri e Teun Koopmeiners atteso a Torino nella giornata di mercoledì per le visite mediche — i giovani stupiscono e hanno lanciato la Vecchia Signora nelle prime due giornate. Con il Como ci ha pensato Mbagula, con il Verona è arrivata la rete di Savona.

Un giovane promettente e già entrato nelle grazie del football director Cristiano Giuntoli, come svelato dal giornalista Paolo Bargiggia che su X, dopo la gara tra Verona e Juventus, ha scritto un post in cui ha rivelato la frase proferita da Giuntoli proprio su Savona: “Vi svelo cosa mi ha detto pochi giorni fa Giuntoli su Savona — si legge — “è un fenomeno, tra un anno va in Nazionale…”. E ancora: “Ecco — ha concluso Bargiggia — consiglio di credere alle parole del miglior conoscitore di calciatori in Italia”.

La scelta di Savona lunedì sera da parte di Thiago Motta ha sorpreso, considerato il fatto che in panchina c’era Danilo, anche se non al meglio. Si capirà nel proseguo del campionato se, con la rosa al completo, il 21enne riuscirà ancora a trovare spazio da titolare in squadra e se confermerà la previsione di Giuntoli.