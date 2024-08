Juventus, è fatta per Teun Koopmeiners: all'Atalanta circa 60 milioni di euro

27 agosto 2024 a

Manca pochissimo alla chiusura definitiva della più chiacchierata telenovela di questa sessione di calciomercato. L'Atalanta alla fine ha ceduto: Teun Koopmeiners sarà un nuovo giocatore della Juventus. L'olandese aveva da tempo manifestato alla Dea la sua volontà di giocarsi le sue carte in un top club. E la Vecchia Signora fa proprio al caso sua. La società bergamasca ha provato fino all'ultimo a trattenere il suo miglior giocatore. Ma è davvero complicato rifiutare il flirt di Madama.

L'Atalanta ha ceduto alla pressione della Juventus a fronte di un'offerta di poco inferiore ai 60 milioni di euro richiesti proprio dalla Dea. L'olandese domani mattina è convocato alla Continassa per svolgere le visite mediche con la sua nuova squadra. E con il suo arrivo andrà a completare un centrocampo del tutto inedito, formato dai neoacquisti Thuram e Douglas Luiz. Al momento, però, non è ancora chiaro se sarà presente per la prossima partita della Juve, in casa contro la Roma di Daniele De Rossi.

Alla Juve Teun Koopmeiners percepirà uno stipendio di 4 milioni e mezzo a stagione per cinque anni, più qualche bonus. Un ingaggio importante per uno dei giocatori più decisivi delle ultime stagioni del campionato di Serie A. E con il suo arrivo la Vecchia Signora diventerà a tutti gli effetti la principale rivale dell'Inter campione d'Italia per la conquista dello scudetto.