Mario Balotelli torna in Italia: la bomba di calciomercato, "trattativa avviata"

Mario Balotelli al Palermo? Secondo il quotidiano La Stampa potrebbe essere una possibilità. Super Mario infatti sembrava essere vicino al Corinthians, ma la trattativa si è arenata per dubbi sulle sue condizioni fisiche e disaccordi interni.

Come confermato anche dalle parole dell'allenatore dei brasiliani, l'ex bomber argentino di Avellino, Fiorentina e Inter Ramon Diaz: "Balotelli non è nei piani per il futuro, è molto semplice. Qui non si è mai parlato di Balotelli. Quello che ho visto da fuori è che si è parlato molto di lui sui giornali, ma non a livello di club o istituzionale”. Per questo l’ex di Inter, Milan, Brescia e Manchester City è finito nei pensieri dei rosanero — Palermo è la città dove l’attaccante è nato — oltre al San Diego, club della Mls.

Tra Balotelli e il club siciliano ci sarebbero stati contatti e la società rosanero, che è fortemente intenzionata ad alzare il livello qualitativo della rosa per tentare l'approdo nella massima competizione, potrebbe decidere di puntare su di lui per migliorare l'attacco di Alessio Dionisi.

Nei giorni scorsi l'ex attaccante della Nazionale aveva pubblicato dei video sul suo profilo di Instagram in cui mostrava i suoi allenamenti da solo. Ora però potrebbe farlo con una squadra ambiziosa che si è molto rafforzata nel tentativo di inseguire la Serie A, nonostante una partenza di campionato deficitaria (due sconfitte con Brescia e Pisa, un pari col Cosenza e una vittoria con la cremonese). L'ideale, per Balotelli, sarebbe trovare una sistemazione in questa pausa per poter conoscere meglio il club e i compagni.