Roma, dopo De Rossi un allenatore "alla Gasperini": arriva Juric

L'esonero lampo di Daniele De Rossi, per certi versi un fulmine a ciel sereno, ha portato ai giallorossi un nuovo allenatore nel giro di poche ore: è Ivan Juric, ex tecnico di Genoa, Verona e Torino. Subito dopo l'annuncio dell'addio di De Rossi (che la scorsa primavera aveva firmato un rinnovo di contratto per 3 anni fino al 2027, dopo aver sostituito a gennaio Josè Mourinho), l'agente del tecnico croato Giuseppe Riso si è precipitato a Roma per trattare con i Friedkin, trovando velocemente l'accordo.

Juric allenerà la Roma fino al 2025, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo che De Rossi aveva fallito la scorsa stagione dopo una rincorsa a perdifiato caratterizzata da due fasi: la prima, fino alla doppia sfida vinta contro il Milan nei quarti di Europa League, in cui i giallorossi avevano messo in campo un ottimo gioco e una forma fisica invidiabile, la seconda, con un ultimo mese di sofferenza agonistica, tattica e psicologica.

La squadra, "spremuta", è stata rinforzata in estate con l'arrivo di alcuni pezzi pregiati come il giovane argentino Soulè dalla Juventus, il bomber ucraino del Getafe Dovbyk, rivelazione dell'ultima Liga, i centrocampisti Manu Kone (inseguito anche dal Milan) e Le Fee, gli svincolati di lusso in difesa Hummels (ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund e colonna della Germania per anni) e Hermoso (dall'Atletico Madrid). Quasi 100 milioni di euro spesi a fronte di partenze non così dolorose (Lukaku, Abraham, Belotti, Smalling, Karsdorp) e la conferma, tribolata (e forse non così voluta) di Dybala. Anche per questo la proprietà americana ha deciso di far fuori De Rossi "nell'interesse della squadra - come si legge nel comunicato dell'esonero - per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio".

La scelta di Juric è forse altrettanto sorprendente e una buona lettura la dà su X Matteo Moretto, esperto di calciomercato internazionale: "La Roma è in chiusura per Ivan Jurić. Salvo sorprese, sarà lui il prossimo allenatore giallorosso. Ultimi dettagli da discutere in giornata. Cambio di strategia della proprietà che decide di puntare su un profilo di sostanza capace di valorizzare giovani calciatori. L’intenzione è quella di ripartire da un uomo di campo alla ‘Gasperini’ come lui.