Milan, clamoroso Stefano Pioli: ecco con chi sta per firmare

Se Paulo Fonseca ora rischia grosso dopo il pesante k.o. in Champions contro il Liverpool, il precedente allenatore Stefano Pioli è diretto verso l’Arabia, per legarli all’Al Nassr (il club di Cristiano Ronaldo) per una cifra di 10 milioni di euro a stagione. Il club saudita sta corteggiando l’allenatore da mese e nelle ultime settimane si è arrivato a un accordo. L’esonero del precedente allenatore del club, Luis Castro, dopo il pareggio per 1-1 nella Champions League asiatica, è il passo decisivo per favorire l’approdo di Pioli, cercato anche dalla Roma dopo l’esonero di De Rossi ma oramai con una trattativa avanzata con il club saudita, vista la cifra “irrinunciabile” offerta.

Pioli dovrebbe legarsi all’Al Nassr per un triennale e martedì è intanto stato a casa Milan per discutere della rottura del contratto che scade con i rossoneri a luglio 2025, con uno stipendio da 4 milioni di euro a stagione. Una ricca buonuscita per i rossoneri, che risparmierebbero fino a 10 milioni di euro. Anche per questo motivo, in casa rossonera si appoggia la possibilità di un passaggio in Arabia dell’allenatore.

La Roma, invece, punterà molto probabilmente su Ivan Juric per la panchina. L’ex Toro è a caccia di una squadra e sarebbe in vantaggio su Maurizio Sarri, una pista molto complicata soprattutto per il suo recente passato con la Lazio. Quella che porta al croato è la pista più concreta.