Formula 1, bomba-Fia: "Ala flessibile sotto analisi", la classifica si può ribaltare

Il Gp di Baku ha incoronato Piastri su McLaren come variabile impazzita che può mettere in discussione questo mondiale. La vittoria di domenica scorsa agita e non poco il dibattito in Formula 1 per un motivo molto preciso: a quanto pare il duello mozzafiato tra Leclerc e lo stesso Piastri potrebbe essere stato viziato dalle ali flessibili che la McLaren ha tenuto mobili in rettilineo permettendo così di tenere, seppur in minima parte, il Drs aperto sul lungo. A questo punto i dubbi degli addetti ai lavori sono tanti. Leclerc non è riuscito ad avvicinarsi mai a Piastri in modo tale da tentare il sorpasso.

Ed è in questo quadro che la Fia, la federazione, ha cercato di prendere posizione per portare chiarezza all'interno del caos che si è creato nel circus: "La Fia sta osservando attentamente la flessibilità della carrozzeria di ogni monoposto e si riserva il diritto di chiedere ai team delle modifiche da apportare in ogni momento della stagione. Tuttavia se la scuderia supera con successo i test di deflessione e rispetta sia le regole che le direttive tecniche, sarà considerata pienamente conforme". Insomma, tutto regolare. E così sia Ferrari che Red Bull stanno pensando di intervenire proprio sulle ali posteriori per cercare di arginare la minaccia delle McClaren.

Ma la Fia ha anche lanciato un avvertimento sia alle lattine che alle rosse: "La Fia sta esaminando i dati e le prove emerse dal Gp di Baku e sta valutando le eventuali misure di mitigazione da approvare in futuro, come ci confà al procedimento standard di revisione della legalità tecnica e la Federazione si riserva l'autorità di creare modifiche regolamentari durante la stagione se necessario". Cosa signica? Semplice: la Federazione si riserva la possibilità di cambiare le regole a stagione in corso anche quando Ferrari e Red Bull avranno montato il "mini-Drs" simile a quello della McClaren. La sentenza definitiva su questa storia però è quella di Perez: "È chiaro che è fuori dal regolamento. È un'auto illegale. Ma sembra che sia consentita. Sono molto sorpreso...".