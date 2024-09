Alvaro Morata rasato in Milan-Lecce: il motivo commuove tutti

28 settembre 2024 a

Morata è stato assoluto protagonista della vittoria del Milan contro il Lecce. Lo spagnolo ha regalato spettacolo davanti ai tifosi rossoneri a San Siro e di fatto è entrato definitivamente nel cuore degli ultras del Milan.

I rossoneri hanno convinto e in tre soli minuti di fuoco hanno steso il Lecce con una semplicità disarmante nel colpire a rete. E proprio Morata ha stupito tutti quando dopo il gol è andato ad abbracciare i suoi figli. Il giocatore del Milan si è lasciato andare ad una gioia incontenibile esultando proprio insieme ai suoi bambini. Una goccia di gioia dopo un periodo difficile per la separazione dalla moglie, Alice Campello.

Il Milan affonda il Lecce in cinque minuti, Torino agganciato in vetta

Ma in tanti hanno notato il nuovo look dell'attaccante del Milan che ha stupito e non poco i tifosi. Via il ciuffo nero e testa completamente rasata a zero. Una scelta importante che ha uno scopo ben preciso: Morata, impegnato nel sociale, ha voluto essere vicino ai bambini oncologici che lottando contro la malattia in ospedale. Morata va spesso a trovarli. Lo scorso luglio, durante i festeggiamenti in Spagna per l'Europeo vinto, aveva fatto salire col palco insieme a lui una bambina malata di cancro. Lo spagnolo si conferma campione fuori e dentro al campo.