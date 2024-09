Paulo Fonseca, siluro su Pioli: "Questa squadra negli ultimi anni...", parole esplosive

29 settembre 2024 a

Paulo Fonseca si gode la sua rivincita. Il tecnico del Milan che fino a pochi giorni fa era già con la valigia in mano di fatto con la vittoria del derby e quella con il Lecce ha salvato il suo futuro, almeno per ora, al Milan.

Se il derby aveva convinto sotto il profilo del temperamento della squadra e del risultato, la partita con il Lecce è stata una vera e propria lezione di calcio per i salentini. In cinque minuti di fuoco il Milan ha messo sotto il Lecce sganciando tre siluri.

E così ora fanno parecchio discutere le parole pronunciate dal tecnico portoghese in conferenza stampa che in qualche modo mette nel mirino Pioli e il suo gioco prendendo a schiaffi di fatto l'assetto della squadra sotto la gestione del suo predecessore: "I giocatori cercano di fare, ma questa squadra, non è una critica, negli ultimi anni non ha giocato calcio posizionale ma contropiede e ripartenza. Dobbiamo imparare a giocare dominanti e trovare lo spazio con la pazienza quando non c’è. Lo stanno facendo si, ma io voglio di più, abbiamo i giocatori per fare di più". E su questa dichiarazione i tifosi rossoneri si sono divisi sui social tra chi rimpiange il gioco di Pioli e chi invece è felice per la svolta portata dal portoghese.