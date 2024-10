Pogba, squalifica ridotta: voci da Londra, quando tornerà a indossare la maglia della Juve

04 ottobre 2024 a

a

a

Paul Pogba sarà a disposizione della Juventus già a partire dal prossimo gennaio. Lo avrebbe deciso il Tas (Tribunale Arbitrale dello Sport), riducendo così la squalifica per doping del francese da quattro anni a soli diciotto mesi. Lo riporta il Daily Mail. Il centrocampista era stato fermato per la positività al doping nel settembre del 2023. Se la notizia venisse confermata, Pogba potrebbe tornare ad allenarsi con la Juve alla Continassa da gennaio, mentre per le gare ufficiali dovrebbe aspettare marzo. Anche la sua multa inizialmente prevista sarebbe stata ridotta dopo la sentenza di oggi, venerdì 4 ottobre.

L’ultima apparizione in campo del calciatore risale al 3 settembre 2023, con la Juve che giocava contro l'Empoli. Poi la positività a un controllo antidoping, la sospensione, le controanalisi, il procedimento aperto dalla Procura antidoping e infine la scelta di affidarsi a uno studio legale britannico per difendersi dall’accusa di aver assunto testosterone. Il centrocampista si è sempre professato innocente invocando l’involontarietà nell’assunzione di un integratore consigliato da un suo amico, un medico a Miami, per aiutarlo nel percorso di recupero dopo i tanti problemi fisici. A seguire, la rinuncia al patteggiamento, che gli avrebbe consentito di dimezzare la squalifica di 4 anni, il massimo della pena.

Juve, addio Pogba: rivoluzione a centrocampo, due big in arrivo a giugno

La squalifica era arrivata il 29 febbraio con la sentenza emessa dal Tribunale antidoping. A cui poi è stato presentato ricorso davanti al Tribunale arbitrale per lo sport. "Tutte le strade portano alla data dell'appello: fino ad allora, il mio obiettivo sarà rimanere in forma e aspettare - aveva detto Pogba in un'intervista a Forbes -. È difficile essere completamente onesti. Il calcio fa parte della mia vita da quando ho memoria. Tuttavia, ho la mia famiglia, la mia fede, i miei amici e i miei fan che mi hanno sostenuto, il che rende le cose più facili. Andrà tutto bene".