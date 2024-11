Paulo Fonseca appeso a un filo: ecco il giorno in cui può saltare

Gabriele Galluccio 02 novembre 2024 a

Tic toc tic toc. Il tempo scorre ed è sempre meno quello rimasto a Paulo Fonseca per tenersi il Milan. I l tecnico è a rischio esonero un mese sì e l’altro pure: i risultati sono altalenanti, alcune scelte molto impopolari e di conseguenza la fiducia nei suoi confronti sta scemando. Dopo la sconfitta con il Napoli c’è stato un confronto tra Fonseca e la dirigenza al completo: è probabile che Ibrahimovic e Furlani gli abbiano fatto capire che non ha più molte occasioni per invertire la rotta. In caso di disastri tra Monza e Cagliari- intervallate dalla sfida di Champions con il Real Madrid Fonseca potrebbe essere costretto a fare i bagagli, anche perché poi c’è l’ultima pausa nazionali dell’anno, che è quindi la finestra ideale per cambiare allenatore. Anche perché poi alla ripresa c’è Milan-Juventus...

I risultati non sono trascurabili, con i rossoneri che hanno perso 5 partite su 12, sono già lontanissimi dalla vetta e pure superati in zona Champions da squadre come l’Atalanta, la Fiorentina e la Lazio. E poi c’è il caso Leao, con le convinzioni di Fonseca che rischiano di fargli perdere il posto prima ancora dei risultati negativi: il Milan non può permettersi di svalutare in questo modo la stella della squadra, relegandola sistematicamente in panchina.

La dirigenza lo aveva già fatto notare a Fonseca, in maniera anche “gentile”, e però il tecnico portoghese ha preferito rimanere sordo alle richieste e continuare per la sua strada. Un grande allenatore non lascia fuori Leao per partito preso ma si arrovella per capire come sfruttarlo al meglio. Evidentemente Fonseca non è un grande allenatore... Per fortuna del Milan ce ne sono diversi attualmente liberi sul mercato.