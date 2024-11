Filippo Inzaghi "ci provava con tutte le mogli. E un giorno Davids...": bomba dell'ex Juve

07 novembre 2024 a

Arrivò a Torino nel 2001 per ricoprire parte della difesa bianconera, ma Athirson con la Juve non incise. Di recente, però, ha svelato alcuni aneddoti interessanti su quei tempi, in particolare quelli con al centro Filippo Inzaghi, che fuori dal campo ne avrebbe combinate di ogni.

"Ci provava con le mogli dei giocatori — le sue parole —. E gli piaceva guardare, si metteva a guardare sempre mia moglie, ad esempio. Ma non solo guardava la mia, anche le mogli degli altri giocatori. Un ruba fidanzate, insomma e senza scrupoli". Tanto che all’interno della squadra ci furono anche dei rapporti tesi tra alcuni compagni: "Qualche problema c'è stato in quel periodo — le sue parole — Non ne sono sicuro, ma mi pare ci sia stata anche una separazione, ma non posso parlarne perché non ne sono certo, poi io ritornai in Brasile”.

Un’altra vicenda svelata dal brasiliano ha visto al centro lui, Davids e Inzaghi. "Una volta in allenamento, e lo giuro, c'era un'atmosfera infuocata con Davids che gli andava sempre contro — il racconto di Athirson —. Lui si lamentava ed Edgar…boom, boom".

Una vendetta del centrocampista su Superpippo: "Io lo spingevo, e lui gli andava contro — ha aggiunto — Poi gli dicevo: approfittane, approfittane, colpiscilo adesso tu che puoi. Io non potevo… ero appena arrivato alla Juventus”.

Inzaghi “era scarso — ha concluso il brasiliano — Scarso con la palla tra i piedi: era goffo, non sapeva stoppare una palla che fosse una. Però tirava, tirava sempre. E quando lo faceva era sempre gol. Era impressionante, correva come un matto, si sapeva muovere benissimo in campo”.