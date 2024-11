Milan, scontro con Pavlovic in allenamento: Alvaro Morata in ospedale, le sue condizioni

07 novembre 2024 a

Non un'annata semplice per Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo ha cominciato la sua avventura con la maglia del Milan poco dopo la separazione con l'ex moglie Alice Campello. Poi i problemi con la nuova casa in Italia e infine una serie di infortuni che lo hanno tormentato in questo inizio di stagione. L'ultimo in ordine cronologico dopo uno scontro in allenamento con Pavlovic. Questa mattina, l'ex Juve ha subito uno scontro di gioco molto violento, che gli ha causato un trauma cranico. Morata è stato trasportato subito presso l'ospedale di Legnano, dove ha effettuato una risonanza magnetica che per fortuna ha dato esito negativo.

Il centravanti trascorrerà la notte ricoverato presso la struttura dove sarà monitorato ora dopo ora. Ed è in forte dubbio per la trasferta di Cagliari, dove il Milan è chiamato a dare continuità alla strepitosa prestazione contro il Real Madride ha riscattare questo brutto inizio di stagione in campionato. Se dovesse dare forfait, dovrebbe toccare a Tammy Abraham. L'inglese quindi potrebbe sostituirlo alla guida del tridente rossonero sostenuto da Leao, Pulisc e Chukwueze.

Di recente Alvaro Morata ha raccontato alla trasmissione radiofonica spagnola Herrera en Cope di aver lottato a lungo contro la depressione: "Ho passato un brutto momento. Pensavo che non sarei stato in grado di rimettermi gli scarpini e giocare su un campo. Ma grazie a molte persone, da Simeone, Koke, Miguel Ángel Gil l'anno scorso, il mio psichiatra, il mio allenatore... Siamo quello che vediamo in tv e in rete ma tante volte non è reale. Devi dare un'immagine perché è il tuo lavoro. Ho passato un periodo molto brutto, sono esploso ed è arrivato un momento in cui non riuscivo ad allacciarmi gli scarpini. Quando lo facevo correvo a casa perché mi si chiudeva la gola e la vista cominciava ad annebbiarsi".