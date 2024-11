Claudio Ranieri assalito a Fiumicino dal tifoso vip: Roma-caos, lo riconoscete?

14 novembre 2024 a

Un tifoso speciale, pronto per scortato il nuovo allenatore della Roma. Il tennista Flavio Cobolli, infatti, era a Fiumicino con gli ultras della Roma, per sostenere il ritorno (il quarto della sua storia) di Claudio Ranieri, nuovo tecnico giallorosso al posto di Ivan Juric.

Si tratta del terzo nuovo tecnico di stagione, dopo che il club aveva iniziato la stagione con Daniele De Rossi, esonerato poi per l’arrivo di Juric, con un rapporto mai sbocciato con la squadra. All’aeroporto c’era anche Flavio Cobolli, il numero 32 della classifica Atp, reduce da un infortunio che lo ha condizionato in questo finale di stagione. Cobolli si è soffermato per qualche secondo sfidando la calca, per dare il suo benvenuto al neo-allenatore della Roma.

Ai microfoni di Romanews, poi ha manifestato tutta la sua soddisfazione: "Penso che Ranieri sia la persona giusta al momento giusto e non vediamo l’ora che inizi questa avventura — le sue parole — Intercedere per riportare a casa qualcuno? Speriamo". E l’augurio è che l’amico fraterno Stefano Bove, ceduto nella scorsa estate a sorpresa alla Fiorentina, possa ora tornare a casa: "Dovete chiederlo a lui. Io l’avrei tenuto ma perché lo ritengo un grande professionista e un giocatore”.

E ancora: "Vado allo stadio ogni domenica quando posso perché sono un tifoso della Roma e come diciamo sempre noi: non guardiamo i risultati ma tifiamo la maglia". E ora non c'è che da aspettare prima l'ufficialità dell'incarico e poi i primi impegni, per cui bisognerà aspettare la fine della sosta per le nazionali. Non sarà semplice per il tecnico che al termine della sua avventura in panchina potrebbe avere un posto nella dirigenza. Le sue prime parole ai microfoni dell'Ansa sono emblematiche: "Gatta da pelare? Per questo mi hanno chiamato".