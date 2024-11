Leclerc-Sainz, una lite clamorosa dopo il Gp, urla e insulti: "Mi frega sempre, ca*** sempre"

24 novembre 2024 a

Una vera e propria lite tra Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il monegasco, che ha chiuso quarto alle spalle del compagno di squadra, è diventato una furia nel team radio con il suo ingegnere di pista Bryan Bozzi. “Ho fatto il mio lavoro, ma parlare in modo gentile mi frega sempre, caz…, sempre. Non è nemmeno essere gentili, è solo essere rispettosi. So che devo stare zitto, ma a un certo punto è sempre lo stesso, quindi...”. A Sainz era stato dato l'ordine di non sorpassare Charles, cosa che invece è accaduta. “Abbiamo detto a Sainz di non superarti”, ha detto Bozzi. “Prova a dirglielo in spagnolo”, la replica di Leclerc.

La replica di Sainz è stata durissima: "Non sarò qui a spiegare ai media quello che è successo con Leclerc, io non apro mai la radio né discuto con i giornalisti di queste cose che creerebbero solo casini. Discuterò privatamente con Leclerc, non parlerò ai media di questo perché facciamo solo casino e non è necessario nemmeno spiegare - ha rintuzzato Sainz - . Il momento del mancato pit stop? Non cerco colpevoli, devo ancora riguardare bene la gara. Volevo entrare ai box già da due giri, cosa che non è poi successa. Abbiamo perso tanto tempo, una situazione non bella né facile da gestire, sia per me che per Leclerc. Preferisco analizzarla successivamente per capire meglio come sono andate le cose". Insomma, la tensione è alle stelle.