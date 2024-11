Milan, Fonseca a Pellegatti: "Questo mi preoccupa", tifosi sconcertati

27 novembre 2024 a

"Dobbiamo essere più equilibrati per non prendere gol, ma sono soddisfatto: tre partite e nove gol. Mi preoccupa però la difesa, come si allena il problema? Farò vedere l’errore, perché non mi sembra che si possa lavorare in altro modo”.

Ha detto così Paulo Fonseca dopo la vittoria per 3-2 sul campo della Slovan Bratislava, arrivato soffrendo non poco. La difesa continua a latitare, prendendo un gol, soprattutto il primo, arrivato grazie a errori basilari della squadra rossonera. Fonseca è preoccupato: “Ci esercitiamo tutte le volte sulle palle ferme, lo dico da ex difensore centrale, non avevo grande qualità, anche se mi piace il gioco offensivo — ha detto dopo la partita in conferenza stampa, rispondendo alla domanda del giornalista Carlo Pellegatti —. Per essere forte davanti dobbiamo essere forti dietro. Ho una grande preoccupazione per la difesa, non mi era mai capitato da allenatore. Dobbiamo lavorare meglio a livello di settori di campo”.

Poi un commento su Leao, partito ancora una volta dalla panchina e in gol, da subentrato, per il momentaneo 1-2: “Quando ha fatto gol mi hanno detto che aveva un fastidio — ha detto Fonseca — poi dopo la partita ci ho parlato e mi ha detto che gli è passato tutto”.

A Sky, poi. l’allenatore portoghese ha aggiunto questo: “Nelle prossime partite abbiamo sempre la possibilità di vincere. Abbiamo dominato tutta la partita cambiando tanti giocatori rispetto alla scorsa. Abbiamo fatto cose positive e altre che dobbiamo migliorare, come la marcatura preventiva. Loro hanno avuto qualche situazione pericolosa, poi nella ripresa siamo migliorati. L'importante era vincere e l'abbiamo fatto meritatamente. L'arbitro ha fatto un errore sul loro secondo gol, per me era fallo in nostro favore nell'azione precedente".

Ritornando a parlare sugli errori difensivi “è difficile da spiegare — ha concluso — perché non sono questioni tattiche. Magari perché questi difensori non hanno giocato molto in questo momento. Credo sia un problema di lettura e marcatura preventiva. Siamo stati troppo lontani".