Juventus, due super-colpi a gennaio: ecco chi arriva. gode Thiago Motta

Il gioco avanti latita, per lo meno la difesa è sicura e compatta. Ma senza reti le partite non si vincono, come la Juve ha capito negli ultimi due match contro il Milan e l’Aston Villa, in Champions a Birmingham. Se in favore di Thiago Motta ci sono le attenuanti degli infortuni, i bianconeri hanno ancora un gioco che latita e che poco aggiunge rispetto a quello precedente con Massimiliano Allegri. La coperta è colpa e le riserve sono poche, per questo Cristiano Giuntoli si sta già muovendo sul mercato, secondo Sportmediaset, per puntellare una formazione che paga gli infortuni fino al termine della stagione di Bremer e Cabal.

Secondo il sito web, arriverà sicuramente un difensore, molto probabile un attaccante e, se le uscite lo consentiranno, anche il centrocampo verrà puntellato. Dietro Motta è stato bravo a valorizzare Savona, attento in fase difensiva, ma non basta. Si insegue per questo Antonio Silva, per il quale potrebbe essere proposto al Benfica un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma resta sullo sfondo Skriniar, che ha un ingaggio molto importante per le casse bianconere (e per la Serie A).

Senza attaccanti e senza gol: Juve fermata sullo 0-0 dall'Aston Villa

In attacco, considerando l’assenza prolungata di Milik, si cerca il colpaccio col Manchester United per portare in Italia Joshua Zirkzee, allenato proprio da Motta a Bologna nella passata stagione. L'olandese sta trovando poco spazio con il Manchester United, ma gli inglesi difficilmente apriranno al prestito, considerando l’esborso di 40 milioni in estate per portarlo in Inghilterra. L’alternativa più economica porta a Patrick Schick del Bayer Leverkusen. A centrocampo, infine, Douglas Luiz potrebbe partire e Fagioli ha avuto richieste da Marsiglia e PSG: se partissero entrambi, Giuntoli sarebbe pronto a un ultimo colpo anche in mediana.