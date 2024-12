George Russel, accuse-choc a Verstappen: "Ti vengo addosso, ti sbatto la testa al muro"

05 dicembre 2024 a

a

a

La battaglia tra Max Verstappen e George Russell, deflagrata nel corso dell'ultima gara in Qatar, prosegue anche fuori pista. "Max ha detto che avrebbe voluto sbattere la mia testa contro il muro." Così il pilota della Mercedes riaccende il botta e risposta con il campione del mondo della Red Bull, fresco della vittoria dell'ultimo titolo iridato.

La tensione tra i due piloti, esplosa in Qatar a seguito della penalizzazione inflitta a Verstappen per aver ostacolato Russell durante il Q3, si è ulteriormente inasprita. In quell'occasione, l’olandese aveva reagito duramente, dichiarando: "Non ho mai visto nessuno cercare di far penalizzare un altro in modo così evidente, ho perso tutto il rispetto per lui."

Russell, però, non ha lasciato cadere la questione, rispondendo durante l’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi. "Qualcuno deve opporsi a un bullo come lui", ha picchiato durissimo il pilota britannico della Mercedes. Dunque ha rincarato la dose, sottolineando la gravità delle presunte parole di Verstappen: "Trovo le sue parole piuttosto ironiche, se si considera che mi ha detto 'andrò a sbattere contro di te di proposito, ti sbatterò la testa contro il muro'. Per me questo è inaccettabile, ha superato il limite e non lo accetterò. Qualcuno deve tener testa a un ragazzo così prima che perda il controllo."

F1, Verstappen insaziabile: vince anche il Gran Premio del Qatar

Dal canto suo, Verstappen ha negato di aver mai pronunciato quelle frasi, rispondendo ai media olandesi per placare le accuse. Ma Russell ha insistito, aggiungendo una nota personale: "Conosco Max da 12 anni, l'ho rispettato per tutto questo tempo ma adesso ho perso il rispetto per lui. Stiamo tutti lottando in pista, non è mai una questione personale." Il duello, che è andato ben oltre i confini del circuito, sembra destinato a segnare i rapporti tra i due piloti anche nelle prossime stagioni. La Federazione, però, di fronte a un simile spettacolo non dovrebbe perdere tempo e intervenire: troppo alti i rischi e la posta in gioco.