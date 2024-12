Antonio Padellaro, la letterina della Schlein: "Caro Babbo Natale...", Pd ridicolizzato

23 dicembre 2024 a

Antivigilia di Natale. E a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, si respira un clima festoso. Tanto che nella puntata di lunedì 23 dicembre, il conduttore si lancia nel gioco delle letterine di Natale.

Di cosa si tratta è presto spiegato: chiede al suo ospite, Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano, di concludere le letterine inviate da Babbo Natale ai leader politici, "le chiedo l'interpretazione di quello che vorrebbero scrivere", spiega Parenzo. Dunque, via con i "caro Babbo Natale...".

Si inizia con Giorgia Meloni: "Caro Babbo Natale, metti i miei ministri in condizione di non nuocere perché non ci dormo la notte". Elly Schlein? "Caro Babbo Natale, vorrei poter assistere a un concerto di Tony Effe in pace", piove la stoccata di Padellaro per le note e grottesche vicende del concertone di Capodanno che stanno dilaniando il Pd.

Matteo Salvini? "Caro Babbo Natale, ti prego fai che ci sia un processo di appello per Open Arms e che possa essere condannato, quanto basta, per fare il martire". Giuseppe Conte? "Caro Babbo Natale, ti prego manda una letterina a Beppe Grillo, vorrei fare la pace con lui e gli elettori M5s sarebbero felici". Per ultimo, ecco Claudio Ranieri, da poco tornato sulla panchina della disastrata Roma: "Ahi... ti prego, Babbo Natale, troviamo subito un nuovo allenatore per la Roma, io ho i miei anni, sono abbastanza stanco e vorrei passare il resto della mia vita a fare quel che ho diritto di fare", conclude Padellaro.

