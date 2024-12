De Ketelaere, Cassano clamoroso: "Pallone d'Oro, solo uno meglio di lui

25 dicembre 2024 a

Nonostante le assenze per infortunio di Retegui e Scamacca, l’Atalanta ha un Charles De Ketelaere in stato di grazia, ormai considerato un punto fermo nello scacchiere di Gian Piero Gasperini. Il talento belga, dopo una stagione deludente al Milan, ha trovato a Bergamo il terreno fertile per esprimere finalmente il suo potenziale e confermare le aspettative maturate dai tempi del Club Bruges. E ora la Dea è lanciatissima nella corsa scudetto.

Antonio Cassano, noto per dire sempre quel che pensa e anche sulle sue sparate, non ha dubbi sul valore del giovane talento e, intervenendo a Viva el Futbol, lo ha fotografato tra i migliori interpreti del suo ruolo a livello mondiale, immaginando per lui un futuro che potrebbe culminare con il Pallone d’Oro.

Secondo Cassano, De Ketelaere è già oggi un giocatore di livello straordinario e privo di rivali in Serie A: “È il giocatore più forte della Serie A oggi, quello che mi emoziona più di tutti, è fantastico. Ha un tocco di palla unico nel campionato, ha cambio di passo, salta di testa, ha personalità. Impressiona in Italia ma anche in Europa ormai, perché il suo livello è quello. Potrebbe non giocare al Liverpool con Salah, potrebbe non giocare al Barcellona con Yamal, ma potrebbe giocare invece al Real, al Bayern Monaco”.

Cassano non ha risparmiato un’analisi sulla parentesi poco felice vissuta da De Ketelaere al Milan, attribuendo parte delle responsabilità all’allenatore rossonero: “A Pioli un po’ di colpe devo darle su De Ketelaere, perché ha avuto pazienza con Leao, meno con il belga invece. Quando controlla palla, mi ricorda Kakà, l’ho visto fare solo a lui quel tocco orientato”. E sul futuro del centrocampista belga, Cassano non ha dubbi: “Penso sia destinato ad andare in squadre top a giocarsi il Pallone d’Oro. Lasciando stare Salah, oggi davanti a De Ketelaere nel suo ruolo c’è solo Yamal per me”. Insomma, una clamorosa investitura.