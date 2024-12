Kyrgios, lo sfregio a Sinner e agli italiani: "Una storia d'amore"

Claudio Savelli 29 dicembre 2024 a

Si riparte con il primo tabellone dell’anno, anche se mancano un paio di giorni al 2025. E che tabellone: a Brisbane, primo torneo Atp 250 della stagione (da oggi, 29 dicembre, al 5 gennaio in diretta su Sky Sport) ci sono grandi incroci e potenziali sfide tra big come se fosse giugno.

Djokovic, al ritorno in campo dopo due mesi, affronterà Rinky Hijikata, n. 73 al mondo, ma a noi interessa soprattutto la doppia sfida Italia-Australia, che poche settimane fa è stata la semifinale della Davis rivinta dagli azzurri. Berrettini ha pescato infatti Thompson mentre Arnaldi se la vedrà con Popyrin. L’altro australiano, Nick Kyrgios, che torna in campo un anno e mezzo dopo l’ultimo incontro ufficiale nel circuito maggiore, se la vedrà con il francese Giovanni Mpetshi Perricard, a cui auguriamo un partitone.

Il leone da tastiera australiano giocherà anche in doppio con Djokovic (esordio contro la coppia Erler/Mies), appunto utile a ricordare quali siano le buone amicizie del nostro Jannik nel circuito. Perché l’anno e mezzo di inattività, Kyrgios lo ha evidentemente riempito provocando Sinner e... gli italiani.

Ieri infatti c’è stato l’ultimo atto della sua campagna denigratoria. Su X, un utente gli ha scritto: «Quindi Sara Errani, nota dopata, si è permessa di criticare Kyrgios perché attacca Sinner, uno che ha fallito due test antidoping? Gli atleti italiani e il doping, una storia d’amore...» e lui ha risposto con un «Mi stai prendendo in giro» con una emoji che ride a crepapelle.

L’obiettivo del mitomane australiano è chiaro: aizzare i connazionali in vista degli Australian Open (al via il 12 gennaio) nella speranza di incrociare e battere l’odiato Sinner in campo. Speranza che, in tutta onestà, condividiamo, in modo che Jannik possa impartire una lezione (di tennis, oltre che di educazione). Domani inizia l’altro torneo apripista della stagione: a Hong Kong, Musetti partirà dal secondo turno, Darderi ha pescato Kecmanovic mentre Sonego se la vedrà con l’americano Nakashima.