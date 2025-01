Supercoppa, l'arbitro fischia l'inizio di Inter-Atalanta? La reazione choc dello stadio

02 gennaio 2025 a

a

a

Non c'è niente da fare. In Arabia Saudita gli spettatori non hanno ancora imparato la cultura del calcio. Il motivo? Basta sintonizzarsi su Canale 5, per assistere alla prima semifinale di Supercoppa Italia. In campo ci sono due grandi del nostro campionato: l'Inter che ha conquistato lo Scudetto, e l'Atalanta che ha vinto l'Europa League. I ritmi sono altissimi e c'è tanto agonismo. Ma qualcosa sta turbando i telespettatori.

Ebbene, non appena l'arbitro ha fischiato l'inizio della partita lo stadio si è ammutolito. Un'atmosfera surreale, che di certo non fa parte del clima partita dei tifosi italiani. . Non solo niente cori, ma neanche quel vociare, quell'empatica eccitazione che permea gli spalti degli stadi italiani ed europei. Tutti zitti, quelli che si sono presentati all'Al-Awwal Park, lo stadio da 25mila posti che a Riad – in Arabia Saudita – ospita i match casalinghi dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

"Guadagniamo tanto". Conceiçao non risparmia nessuno, la frecciata a Theo e Leao

Più che uno stadio, gli spalti di Inter e Atalanta assomigliano di più a un museo, dove gli spettatori rimangono in religioso silenzio per ammirare le giocate dei calciatori. È questa la differenza più grande rispetto al clima italiano, dove la partita è caratterizzata per 90 minuti da cori, sfottò, bandiere e striscioni. Ma la trasferta per i tifosi italiani, sia in termini di spazio sia di costi, era davvero molto complicata.