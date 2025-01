Sinner, Auger-Aliassime: "Nessuno mette in dubbio la qualità, però..."

06 gennaio 2025 a

a

a

"Alcaraz sapevamo fin dal primo momento che avrebbe fatto una carriera super, per l'italiano il discorso è diverso": La frecciata al tennista azzurro numero uno del mondo Jannik Sinner arriva dal canadese Felix Auger-Aliassime, attualmente al numero 29 del ranking mondiale. "Nessuno mette in dubbio la qualità di Sinner e Alcaraz, però...", ha detto, suscitando qualche polemica ta i tifosi di Jannik. "Carlos lo abbiamo visto dal momento in cui ha messo piede nel suo primo Slam che sarebbe stato davvero speciale. Ha vinto quattro Slam in carriera mentre Sinner è fermo a due - ha proseguito il canadese -. La sua ascesa è stata unica nel suo genere, il numero uno al mondo più giovane di sempre. Per l'italiano è un po’ diverso perché fino a due anni fa era fuori dalla top ten, la sua ascesa è cominciata solo in questa stagione".

"Per carità - ha precisato Auger-Aliassime - le sue qualità erano già note ma l’anno che ha appena concluso è stato unico nel suo genere e ha anche iniziato a battere alcuni ragazzi con cui faticava. La sua straordinaria annata mi ha ricordato quella di Roger Federer nel 2005". Il tennista canadese, poi, ha spiegato la necessità per gli altri tennisti "umani" di non perdere troppo terreno rispetto ai due super campioni: "Sentiamo questa urgenza. Se vogliamo rimanere a contatto con loro e non farli scappare via c'è necessità di batterli in qualche modo perché altrimenti cominceranno ad allontanarsi e riprenderli sarà quasi impossibile".