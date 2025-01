Como, la bomba di Gianluca Di Marzio: il top-player nel mirino, è una rivoluzione

10 gennaio 2025 a

Su Marcus Rashford, oltre al Milan, ci sarebbe anche il Como, secondo Gianluca Di Marzio. La società lombarda farebbe leva anche sulla presenza di Raphael Varane (ora ambasciatore del club) con cui ha giocato in Inghilterra. Rashford arriverebbe in club dove ora si sta allenando anche Dele Alli, amici dai tempi della nazionale inglese. La volontà dell’inglese è di capire quale squadra potrà garantirgli lo spazio, il ruolo e l’impiego e per questo non è escluso che il fratello-agente, a Casa Milan nella giornata di mercoledì 8 gennaio, allunghi fino a Como per capire le volontà del club, che non avrebbe difficoltà ad accogliere le richieste economiche dell’inglese.

A Roma, invece, si vuole a tutti i costi tenere Alexis Saelemaekers, arrivato in giallorosso in uno scambio secco con Tammy Abraham in rossonero. Il club giallorosso punta a chiudere il prima possibile il discorso legato al riscatto dal Milan. Per questo, è atteso nelle prossime ore nella Capitale l’agente Gordon Stipic, che incontrerà Ghisolfi e poi il Milan per discutere un possibile accordo. I rossoneri chiedono 15 milioni, ma nell'affare potrebbe rientrare il cartellino di Abraham. Conceinçao però vorrebbe tenerlo la prossima stagione, perché lo vede bene in un 4-4-2. Se ne parlerà più in avanti.

Altro nome caldo del mercato è quello di Davide Frattesi, 25enne centrocampista dell'Inter e della Nazionale. Il club nerazzurro chiede una cifra molto alta per lasciarlo partire, tra i 45 e i 50 milioni. Sulle tracce del calciatore ci sono, oltre alla Roma, anche il Napoli di Conte. Da capire se la possibilità gratifichi il giocatore, dato che in azzurro sarebbe difficilissimo scalzare il trio Anguissa-Lobotka-McTominay.