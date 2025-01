Lorenzo Sonego, annientato Learner Tien in quattro set: il colpo con cui lo manda al tappeto

20 gennaio 2025 a

Lorenzo Sonego (numero 55 al mondo) batte l'americano Learner Tien in quattro set (6-3, 6-2, 3-6, 6-1 il risultato) e vola ai quarti di finale degli Australian Open, prima prova del grande slam dell'anno che si disputa sui campi in cemento di Melbourne. Sonego raggiunge così Sinner che aveva, in precedenza, battuto il danese Rune, sempre in quattro set. Sonego affronterà il vincente nel match tra il francese Gael Monfils e l'americano Ben Shelton.

"È incredibile, sono emozionato - ha detto nell'intervista in campo - È stata una partita difficile nonostante i problemi di Tien, ma sono felice di aver raggiunto i quarti di finale Slam per la prima volta. Essere qui è speciale. Questa settimana ho giocato bene e ho provato a godermi ogni momento in campo".

L'ultimo punto del match di Lorenzo Sonego è arrivato sul suo turno di battuta. 40 a 15 sul 5 a 1. Serve l'azzurro che spara un colpo potente e preciso. La palla è molto angolata. Talmente tanto da costringere Tien a defilarsi per respingerla. L'americano riesce a intercettarla ma non imprime la forza necessaria per superare la rete di metà campo. Così Sonego esplode in un urlo liberatorio. L'azzurro è ai quarti!