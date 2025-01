Atalanta, Gasperini sbotta davanti ai microfoni: "Questa cosa comincia a darmi fastidio"

23 gennaio 2025 a

Un’Atalanta da impazzire quella vista nell’ultimo turno di Champions. La Dea è riuscita a battere 5-0 lo Sturm Gratz facendo tutto alla perfezione. Nella conferenza stampa post-partita, però, a Gian Piero Gasperini sono saltati i nervi mentre un giornalista gli ha chiesto quali fossero le ambizioni di squadra. Secondo il giornalista il discorso si articola fra Champions League e campionato, dove adesso tutti si aspettano dall'Atalanta quello step in più che potrebbe portare nella sua bacheca nuovi trofei: "Cosa è tutta sta cosa di arrivare nei primi otto? Incomincia a darmi fastidio sta cosa di dover vincere lo Scudetto o arrivare nelle prime otto”, il suo esordio.

Per il Gasp “questa squadra ha fatto un qualcosa di straordinario — ha proseguito nella sua discussione — C’è chi dice che questa squadra ha una rosa che può combattere per lo scudetto, io rispetto le idee di tutti, ma non mi lascio prendere dal fatto di aver perso col Napoli o che con la Juventus potevamo fare di più, io guardo la prestazione. A volte mi sento un po' fuori mentalità".

A Sky Sport, poi, un altro commento polemico sulla questione del turnover fatto contro l’Inter nella semifinale di Supercoppa italiana a Riyadh: “Alternare i giocatori, che giocano tanto, non significa non voler vincere — le sue parole — Per fare un paragone con il match di Riyadh, contro l'Inter ho cambiato tre giocatori in attacco che con la Roma erano entrati nel secondo tempo ed erano stati i protagonisti della vittoria. C'è stato come se noi fossimo andati per non giocare, noi siamo andati per giocare, il primo tempo è finito 0-0 e poi abbiamo perso. Questo non significa che non si debba sfruttare la rosa come abbiamo fatto questa sera (martedì, ndr)“.