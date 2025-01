Kylian Mbappé, Al Khelaifi minaccia un giornalista in diretta: "Sai che sei in cerca di guai, vero?"

24 gennaio 2025 a

Sentire parlare di Kylian Mbappé non è bello per il Psg, che ha salutato il giocatore in estate, a parametro zero, scegliendo il Real Madrid. Un passaggio non piaciuto per nulla al presidente dei parigini, Al Khelaifi, infastidito con un giornalista per una domanda arrivata dopo il match di Champions vinto per 4-2 sul Manchester City di Pep Guardiola. Quando sente quel nome il sangue ribolle nelle vene e il contenzioso aperto con il calciatore, Al Khelaifi rende l'argomento un tabù assoluto. E ha gelato con uno sguardo il giornalista, con un tono intimidatorio: "Lo sai che sei in cerca di guai, vero?".

Il giornalista gli aveva semplicemente chiesto se il Psg fosse una squadra migliore "da quando Mbappé se n'è andato". La domanda evidentemente non è piaciuta ad Al-Khelaifi: "Sai che sei in cerca di guai, vero? Sto parlando dei miei giocatori — ha detto — Se mi fai una domanda, chiedimi dei miei giocatori”. L’indennizzo è di circa 55 milioni di euro, che diventano 100 milioni, compresi contributi e altri oneri fiscali, richiesta dal calciatore quale corresponsione di spettanze non pagate. Le due udienze dinanzi Ligue de Football Professionnel hanno condannato la società. Il Psg ha fatto ricorso al tribunale giudiziario di Parigi, impugnando le due decisioni avverse delle commissioni della LFP.

Nasser Al Khelaifi après #PSGMCI



«On a le meilleur coach du monde. […] Ce soir on a vu une équipe, notre collectif est fort. On a montré du caractère ! »



« Meilleur sans Mbappé ? Je ne parle que de mes joueurs ! »@90minFR pic.twitter.com/6q3zSD6Yb4 — Ilies Peeters (@IliesPeeters) January 22, 2025

La Uefa resta in attesa del giudizio, che, se si concluderà in maniera negativa, potrebbe anche emettere sanzioni in base all'articolo 82 relativo all'assegnazione della licenza ai club e alla sostenibilità finanziaria per effetto del quale un club "non deve avere alcun arretrato di pagamento nei confronti del proprio personale derivante da obblighi contrattuali o legali".