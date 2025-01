Inter, Mkhitaryan umilia Milan e Juventus: le due parole che incendiano il calcio italiano

30 gennaio 2025 a

Juve o Milan agli ottavi? Per Henrikh Mkhitaryan non fa differenza. L’armeno ex Roma lo ha detto convinto ai microfoni delle tv dopo il 3-0 rifilato mercoledì sera al Monaco, nell’ultimo match di Champions. "Agli ottavi potremmo giocare contro la Juventus o il Milan? Adesso abbiamo la testa sul derby di domenica, ci sarà tempo per pensare contro chi giocheremo — le sue parole — Non ci interessa tanto, perché siamo l'Inter e se facciamo il nostro gioco siamo ingiocabili”. Il giornalista di ‘Prime Video' lo ha poi incalzato: “Siete ingiocabili?", l'armeno risponde: "Si, ho detto così. Questo è il mio pensiero”.

Parole che potrebbero essere anche credibili, come dicono i numeri. L'Inter è stata quasi perfetta nella fase a campionato della Champions. I nerazzurri hanno ottenuto 19 punti, tanti quanti Barcellona e Arsenal, ma per differenza reti sono arrivati quarti, un posizionamento magnifico, considerato pure che il Liverpool, primo, che ha chiuso con 21 punti. Il Monaco mercoledì è stato spazzato via in un quarto d’ora con un super Lautaro Martinez. Per l’Inter è un ottimo momento, dopo essere stata reduce dal 4-0 di Lecce.

Per l’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, per la sfida degli ottavi contro un'olandese o un’italiana (Juve o Milan) “la cosa più difficile è stata preparare questa partita con questa classifica. — ha aggiunto — Siamo stati maturi, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Volevamo fare una grande partita e ci siamo riusciti”. E il nuovo format della Champions "è più impegnativo per i giocatori ma anche per gli allenatori perché dobbiamo studiare otto avversari — ha concluso — È un bel lavoro, ma fortunatamente ho uno staff numeroso che mi aiuta".