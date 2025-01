Sofia Goggia, dopo la bordata a Jannik Sinner la proposta-choc a Fiorello

31 gennaio 2025 a

Sofia Goggia senza filtri. E dopo la stoccata a Jannik Sinner sul no al Quirinale, la campionessa si sbilancia. E lo fa con una proposta indirizzata a Fiorello. "Se Fiorello rifacesse Viva Rai2! mi offrirei come spalla. Nella medianicità ci sguazzo, mi piace stare sotto i riflettori", ha rivelato al Corriere dello sport.

In ogni caso i nuovi progetti sono tantissimi. Dopo il grave infortunio dello scorso febbraio, sono state fatte tantissime ipotesi sul suo difficile ritorno in pista e anche su un ipotetico ritiro dallo sport. Peccato però che Sofia abbia smentito tutti tornando in pista più in forma che mai.

"Ripenso a quando il piede è uscito dallo scarpone, mi sono accorta subito di essermi rotta tutto e non sapevo come dirlo allo staff. Dopo i primi giorni ho sentito la solitudine. Per questo ho deciso di andare a trovare Baggio. A volte mi sveglio e penso a quello che avrei potuto fare senza le operazioni, con una caviglia con una mobilità diversa o se il ginocchio fosse ancora intatto. Ma mi sento graziata", sono state le sue parole annunciando nuove iniziative: "Vorrei arrivare ai Mondiali di Crans Montana nel 2027. Se le ginocchia reggono e anche la testa. Non penso di diventare mamma per altri quattro anni. Sono in quella fase in cui tutti di sposano e io ho ancora gli sci ai piedi. Voglio provare a vincere il più possibile. Quei Mondiali li voglio fare e magari andare anche avanti. Ma prima c’è Milano-Cortina".