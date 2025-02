Ibrahimovic, "ne abbiamo preso uno forte": come saluta Morata, tifosi spiazzati

02 febbraio 2025 a

"Ne abbiamo preso uno forte come Ibra": Zlatan Ibrahimovic lo ha detto ai microfoni di Dazn a proposito dell'arrivo di Gimenez del Feyenoord e della cessione a sorpresa di Alvara Morata, finito invece al Galatasaray. Una sorta di rivoluzione all'interno del club rossonero pare per cercare di dare una direzione diversa al torneo e chiuderlo centrando l'accesso alla zona Champions.

Parole, quelle di Ibra su Morata, che lasciano trasparire che qualcosa sia successo. In ogni caso quello che ha detto Zlatan, che sembra aver scelto la strada della diplomazia, non esaurisce del tutto la curiosità degli spettatori. "Alvaro è una grande persona e un grande giocatore e gli auguro il meglio – ha aggiunto l'ex calciatore oggi dirigente -. Poi per vari motivi a volte non c'è il click. Però più di questo non posso dire, sono cose queste che nel calcio succedono".

Milan, l'affaire-Gimenez si complica: tam-tam, ecco chi potrebbe "sostituirlo"

Invece sul neo acquisto Gimenez, in tribuna a San Siro per assistere al derby con l'Inter, ha detto: "Stiamo parlando di un giocatore che abbiamo seguito per tanti mesi e al quale abbiamo pensato anche nell'estate scorsa, ma c’era un'altra situazione… Lo vedo pronto, carico e ha tanta voglia di cominciare". Quanto al derby ha ammesso: "Un derby si vince e si affronta con una grande mentalità perché è più di una partita".