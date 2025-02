Mattia Bellucci, impresa contro Medvedev: il punto con cui elimina il russo da Rotterdam

06 febbraio 2025 a

Matteo Berrettini è uscito di scena al primo turno all'"ABN AMRO Open" (ATP 500 - montepremi 2.563.150 euro) che si sta disputando sul veloce indoor della "Rotterdam Ahoy", nella città olandese. Il 28enne tennista romano, n.33 ATP, si è arreso all'esordio all'olandese Tallon Griekspoor, 43esimo del ranking mondiale, in tre set con il punteggio di 6-3 6-7(2) 7-6(4), dopo due ore e 23 minuti di gioco. L'oranje, per un posto nei quarti, se la vedra' ora con il greco Stefanos Tsitsipas, sesta forza del torneo e in tabellone grazie ad una wild card.

Impresa a Rotterdam di Mattia Bellucci. Il tennista azzurro, n.92 Atp, ha ottenuto la vittoria più grande della sua carriera, eliminando il numero 7 (secondo favorito del torneo Atp 500) Daniil Medvedev, campione del torneo nel 2023, in tre set con il punteggio di 6-3 6-7 6-5. Per Bellucci è la prima vittoria in assoluto contro un Top-10, la nona nel circuito maggiore. Ai quarti del torneo olandese troverà il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas (n. 12) e Tallon Griekspoor (n. 43), che ha eliminato Matteo Berrettini in tre set 6-3 6-7(2) 7-6(4).

"Hai problemi? Cerchi guai?": Mevedev perde la testa e minaccia l'arbitro, caos a Rotterdam

Uno dei punti più spettacolari del match di Bellucci è arrivato nel secondo set. 1 a 1, 40 pari. Serve Medvedev che tira una sassata verso l'azzurro. L'italiano, dopo qualche sbaglia, si trova a difendere la posizione correndo all'impazzata da una parta all'altra del campo. A un certo punto il numero 7 al mondo riesce a trovare un buon angolo e ad avanzare fino a metà campo. Ma Bellucci con un rovescio riesce a prenderlo controtempo e a portarsi a casa il punto. "Assurdo", si legge in un messaggio su X.