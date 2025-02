Federica Brignone, oro nello slalom gigante 28 anni dopo l'impresa della Compagnoni

13 febbraio 2025 a

L’Italia torna a brillare nello slalom gigante grazie a Federica Brignone, che conquista una straordinaria medaglia d’oro, riportando il tricolore sul gradino più alto del podio 28 anni dopo Deborah Compagnoni. Con due manche impeccabili, la sciatrice azzurra ha dominato la gara nel tempio dello sci in Austria, chiudendo con un tempo di 2'22"71 e regalando al pubblico lacrime di gioia ed emozioni. Sul podio con lei, la neozelandese Alice Robinson, seconda, e l’americana Paula Moltzan, terza.

Già nella prima manche, Brignone aveva fatto registrare il miglior tempo (1'10"44), precedendo proprio Robinson e Moltzan, rispettivamente con 1'11"68 e 1'11"84. Lara Gut-Behrami, quarta, ha sfiorato il podio nonostante il tracciato fosse stato disegnato da suo padre, Pauli Gut. Per l’Italia, invece, la giornata non è stata fortunata per Sofia Goggia e Marta Bassino, entrambe uscite di scena a causa di errori ma senza conseguenze fisiche.

Se per Brignone è stata una giornata da incorniciare, per Sofia Goggia il gigante si è trasformato in un’occasione sprecata. La bergamasca, reduce da un avvio promettente, ha visto sfumare la gara a causa di un imprevisto che l’ha costretta al ritiro. "Oggi ero serena, sono partita bene e mi sentivo bene nel ritmo", ha raccontato Goggia al termine della gara. "Sono entrata un po’ lunga in una curva, mi si è girato il bastone e mi è finito in faccia. Finisco in situazioni tragicomiche che sono inspiegabili, che capitano solo a me. Dovrò lavorarci".

Nonostante la delusione, la campionessa italiana non perde la grinta e guarda avanti con determinazione: "Bisogna guardare avanti sempre e comunque, ma è chiaro che butto via troppe gare, nelle quali invece potrei fare benissimo. C’è qualche aspetto che non riesco ancora a vedere. Continuo ad avere un buon potenziale ma non va bene buttare tutte le gare".

Una giornata di luci e ombre per lo sci azzurro, con la gloria di Brignone e la frustrazione di Goggia, ma con la certezza che entrambe continueranno a lottare per mantenere l’Italia tra le grandi protagoniste della stagione.