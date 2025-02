Jannik Sinner, pesantissima accusa di Paolo Bertolucci: "Il silenzio dei giocatori italiani mi ferisce"

17 febbraio 2025 a

a

a

"L'assordante silenzio di quasi tutti i giocatori italiani sul caso di Jannik Sinner mi ferisce". Paolo Bertolucci è rimasto molto deluso dai colleghi del numero uno al mondo che, a suo dire, non si sarebbero esposti in favore dell'altoatesino. L'azzurro ha raggiunto un accordo con la Wada. Niente squalifica di uno o due anni. Per lui solo una sospensione di tre mesi. Jannik Sinner non potrà disputare un torneo dal 9 febbraio fino al prossimo 4 maggio. In più, fino al tre aprile, non potrà nemmeno allenarsi in un campo ufficiale né con un tesserato.

Sotto il tweet postato dall'ex leggenda del tennis, sono comparsi commenti di utenti che hanno provato a contraddire Bertolucci. "Beh - ha scritto Lorenzo -, Berrettini, Vavassori e Volandi si sono espressi. E magari gli altri - ha poi aggiunto - lo hanno fatto privatamente. Per fortuna non esistono solo i social". Ma Bertolucci non ha voluto sentire ragioni e ha proseguito dritto per la sua strada. "Volandri non è un giocatore - ha replicato - e tre tennisti mi sembrano pochi".

L’ assordante silenzio di quasi tutti i giocatori italiani sul caso di @janniksin mi ferisce. — paolo bertolucci (@paolobertolucci) February 17, 2025

Ora Sinner dovrà trovare il modo di prepararsi in vista del ritorno in campo. Trovare un luogo dove allenarsi non sarà un problema. Il numero uno al mondo è volato a Dubai, negli Emirati Arabi, dove conta di trovare un appoggio. La stessa meta scelta dall'azzurro per effettuare la preparazione invernale. Lì ci sarà anche l'ex fidanzata Anna Kalinskya, appena eliminata da un torneo Wta. Non è ancora chiaro, però, se tra i due ci sarà un incontro o meno.