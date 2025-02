Nick Kyrgios, l'ultima porcata contro Sinner: "Steroidi in circolo?". Questa foto...

19 febbraio 2025 a

Il patteggiamento di tre mesi accettato da Jannik Sinner su proposta della Wada ha fatto discutere tanti, compreso Nick Kyrgios, che da quando è uscita la notizia ha attaccato continuamente il 23enne altoatesino, mettendolo nel miro.

Nelle ultime ore, però, l’australiano ex numero 13 al mondo Atp si è scatenato anche contro Jack Draper, il tennista inglese che aveva speso per l'italiano parole meravigliose e che è amico di Jannik. L’altoatesino, poco tempo fa, aveva speso per il collega delle parole dolcissime, definendolo come uno dei pochi veri amici che ha sul circuito.

Naturalmente, per Draper, Sinner è innocente e il britannico ha espresso il suo concetto da Doha, nel pieno svolgimento del torneo Atp 500 al quale Jannik avrebbe dovuto partecipare prima che accettasse il patteggiamento: "Conosco Jannik, è un amico e sono sicuro che non abbia fatto nulla di proposito — ha detto —Ovviamente questo è il nostro sport e siamo responsabili per quello che circola nel nostro corpo. Gli sarà vietato di giocare per alcuni mesi, non credo che sia bello per il tennis che il numero uno al mondo, che ha fatto cose incredibili ultimamente, abbia ricevuto una squalifica".

"Gli auguro il meglio e spero che stia bene”, ha concluso. Nick Kyrgios, dopo aver letto quel post, sull’account X, usato sempre per attaccare Jannik, ha risposto a Draper: "Allora non hai steroidi in circolo?". Un’offesa pesantissima e gratuita che non passerà sicuramente inosservata.