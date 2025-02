Napoli, lo scudetto? Il ds Manna scarica il fardello sulle spalle di Simone Inzaghi

Federico Strumolo 28 febbraio 2025 a

Continua l’avvicinamento all’attesissimo scontro Scudetto tra Napoli e Inter. La gara del Maradona, in programma sabato alle 18, avrà un peso enorme sul destino del campionato, considerando che con un successo gli azzurri tornerebbero al comando, portandosi a +2, mentre i nerazzurri tenterebbero l’allungo a +4. A pochi giorni dalla grande sfida, però, il ds Giovanni Manna cerca di scacciare ogni pressione, almeno per la sua squadra.

«Essere in vetta non era un nostro obiettivo, la squadra è stata brava ad arrivarci e adesso vogliamo mantenere quella posizione, ma senza disfattismo nel caso questo non accada - racconta Manna -. Stiamo gettando le basi per un futuro importante. Dobbiamo affrontare l’Inter con leggerezza. È una squadra costruita per vincere». Chissà cosa ne penseranno i tifosi azzurri, ma le parole di Manna non sono certo smentite dai fatti, considerando la sessione di calciomercato di gennaio, in cui il Napoli ha venduto il suo giocatore più forte, Khvicha Kvaratskhelia, ceduto al Paris Saint-Germain per 70 milioni, sostituendolo con l’ultima opzione dell’attacco del Milan, Noah Okafor. «Credo sia un dato di fatto, non vogliamo scaricare pressione sugli avversari. Ci siamo guadagnati la possibilità di poter giocare questa partita e nulla distruggerà quanto fatto fin qui», prosegue Manna.

È chiaro, comunque, che per continuare a sognare lo Scudetto il Napoli non possa permettersi di perdere. Quello della formazione di Antonio Conte, infatti, è un momentaccio, con una striscia di quattro partite senza vittorie, con tre pareggi (Roma, Udinese e Lazio) e una sconfitta (Como). Manna, comunque, non perde l’occasione per una battuta, rispondendo al collega interista Piero Ausilio, il quale aveva dichiarato di firmare per lo scudetto al Napoli e la Champions all’Inter. «Lui ci firma, magari noi mercoledì tifiamo Inter, nella speranza facciano un percorso importante in Champions, come le altre italiane ancora impegnate in Europa».