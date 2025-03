Juventus, doppia bomba di mercato: chi arriva (e soprattutto chi se ne va per 62 milioni)

04 marzo 2025 a

Il k.o. in Coppa Italia contro l’Empoli, che ha portato all’eliminazione della Juve, fa ancora male. La successiva vittoria contro il Verona, che ha piazzato la Vecchia Signora a -6 dall’Inter capolista, però, ha riacceso speranze di titolo.

Il clima all’interno del club è intanto rovente anche sul mercato. In estate sarà conferma per il francese Pierre Kalulu, che verrà riscattato dal Milan. Come riporta Calciomercato.com, Cristiano Giuntoli ha informato nei giorni scorsi l’agente del classe 2000, con l’intenzione di esercitare la clausola per l’acquisizione a titolo definitivo. I rossoneri riceveranno così 14 milioni di euro, dopo i 3,5 già incassati la scorsa estate per il prestito oneroso. La notizia era nell’aria da tempo e ora ha trovato conferme nelle ultime ore.

Se Kalulu arriva, Andrea Cambiaso invece potrebbe dire addio in estate. Il centrocampista è pronto a cambiare maglia la prossima estate. Il Manchester City è molto interessato al nazionale azzurro, mentre Pep Guardiola insiste per averlo a disposizione. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, i Citizens sono pronti a presentare una prima offerta da 62 milioni di euro. dopo averci già provato nell’ultima sessione di mercato invernale. Per il giocatore è invece pronto un contratto pluriennale da 6 milioni di euro a stagione.

Intanto la prossima giornata c’è Juve-Atalanta, che dirà molto in termini di Scudetto per entrambe le squadre. Il Napoli sarà invece di scena al Maradona nella complicata sfida contro la Fiorentina, squadra che negli ultimi anni ha spesso dato fastidio agli azzurri soprattutto nelle fasi calde della stagione. E l'Inter, che ospiterà il Monza a San Siro, arriverà dalla trasferta di Champions League contro il Feyenoord e dovrà ancora fare i conti con i tanti infortuni, soprattutto sugli esterni.