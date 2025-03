Jannik Sinner, "imparare dai migliori": una clamorosa foto, con chi siede al tavolo

12 marzo 2025 a

Tra numeri uno ci si intende alla grande. Jannik Sinner sta ancora scontando i suoi tre mesi di squalifica, dopo aver patteggiato con l'agenzia mondiale anti-doping per i fatti riguardanti il caso doping. L'azzurro potrà tornare a giocare un torneo solo dal prossimo 4 maggio, a ridosso degli Internazionali di Roma. Nel frattempo si sta preparando sia fisicamente che mentalmente. E - perché no - sta cercando di rubare il possibile dai suoi illustri colleghi. Anche quelli che hanno segnato un'epoca, ma in un altro sport.

Simone Vagnozzi, coach di Sinner, ha fatto visita a Roberto Baggio. I due hanno avuto modo di parlare del delicato periodo che sta affrontando l'altoatesino. "Grazie. Ascoltare e imparare dai migliori", ha scritto così Vagnozzi in una storia pubblicata su Instagram. Nella foto si vedono i due seduti a un tavolino mentre stanno parlando - forse - proprio di Jannik Sinner.

D'altronde, il Divin Codino non ha mai nascosto la sua ammirazione per Sinner. "Vedere un ragazzo con queste dosi di umiltà e profondità mi ha colpito molto. Di fronte alle sue qualità c’è solo da togliersi il cappello…”, disse in un’intervista di un anno fa. E chissà che, dopo questa visita speciale, Jannik Sinner torni in campo con alle spalle un consigliere in più.