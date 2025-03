Ferrari, la McLaren continua a fare impressione: ecco le nostre previsioni

Leonardo Iannacci 14 marzo 2025 a

Dopo i fiumi di parole, le previsioni, i pronostici e i test, ora spazio ai fatti. Ovvero alle monoposto che daranno il via, in questo weekend, al 76esimo mondiale di Formula 1. Team, macchine e piloti sono già a Melbourne, sede del primo gran premio stagionale (in tutto sono 24). Da domani si gira e tutto si potrà vedere su Sky (la gara domenica alle 6). Come sono arrivati i dieci team in ballo per i due titoli, piloti e costruttori? Lo valutiamo nella nostra personalissima griglia di partenza con valutazioni, pregi e difetti anche dei 20 cavalieri del rischio al via.

McLaren-Mercedes MC L39 voto 9. Impressionante il passo gara mostrato durante i test sulla pista del Sakhir e ancor più sorprendente le dichiarazioni dei team rivali. Helmut Marko ha detto chiaramente che le monoposto di Woking vanno fortissimo, Toto Wolff ha aggiunto “sembrano di un altro pianeta”. Dal punto di vista aerodinamico Norris e Piastri possono vantare due monoposto quasi perfette e in grado di confermare su tutte le piste gli eccellenti assetti mostrati nel 2024. Il titolo mondiale piloti non è più un’utopia per Norris a meno che il timido Lando non ricada negli errori commessi lo scorso anno, ad esempio in Brasile dove gettò il titolo dalla finestra a favore di SuperMax Verstappen con una meno competitiva Red Bull.

Ferrari SF-25 voto 7.5.

Grandi speranze per una Rossa che viene da 18 annidi digiuno iridato e che, con l’arrivo di Hamilton, non può più nascondersi come ha sottolineato Fred Vasseur: “Per il mondiale siamo ottimisti”. Due i problemi che potrebbero emergere: la già tanto chiacchierata coabitazione fra Sir Lewis e Carletto Leclerc, fra il vecchio leone che cerca l’ottavo mondiale e il (non più tanto) giovane predestinato che prova a ruggire. Da aggiungere un particolare tecnico non indifferente evidenziato sulla SF-25: la scelta dell’avantreno pull-road ha manifestato nei test e al simulatore qualche problema di assetto. Sovrasterzo e sottosterzo fanno ballare la Rossa in curva. Red Bull-Honda RB-21 voto 7.

Lo scorso anno, con Adrian Newey non più impegnato nel progetto Formula 1 e poi passato all’Aston Martin, le Red Bull hanno evidenziato guai tecnici che Max ha nascosto con prestazioni eccelse nella guida. Quest’anno non sembra che la nuova Red Bull sia il missile di qualche anno fa ma con l’olandese al volante nulla è precluso: basta solo che la sua RB21 arrivi in termine di velocità a 3-4 decimi dalle rivali, il resto per vincere lo metterà il fuoriclasse orange. Mercedes W16E voto 7. Seguiremo con molta apprensione le Facce d’Argento perché una la cavalca il nostro Kimi Antonelli, 18enne d’assalto, bolognese e in grado di colpire l’interesse di tutto il Circus durante i test a Sakhir. Il ragazzo va forte, è veloce ma dovrà fare apprendistato sul long-run, aiutato da quel simpaticone di George Russell, il suo compagno di squadra. La FW47 c’è come velocità di punta ma non ancora sul passo gara dove ha riscontrato problemi di tenuta delle gomme.

Williams-Mercedes FW47 voto 6.5. La sorpresa dei test con Carlos Sainz deciso a farsi valere dopo il siluramento da Maranello. La vettura inglese sta migliorando, non vincerà forse ma starà subito dietro ai quattro team che si giocheranno i due mondiali. Alpine-Renault A525 voto 6. La presenza di Flavio Briatore ai box ha rinvigorito un team allo sbando: la A525 non è male e Gasly spinge forte. E arriverò, come suo compagno, Colapinto, Aston Martin-Mercedes AMR25 voto 5.5. Rispetto allo scorso anno il team che richiama 007 ha fatto il passo del gambero e, in attesa degli interventi del mago Adrian Newey che daranno risultati solo fra mesi, Alonso soffrirà assai nelle retrovie. Racing Bull-Honda RBPT voto 5.5. Pur sponsorizzata Visa la monoposto satellite della red Bull non ha molte chance con Tsunoda e il deb Hadjar. Haas-Ferrari FV-25 voto 5. Nei test ha denotato impressionanti problemi di affidabilità e non per colpa di Bearman. Stake-Ferrari C4545 voto 4. Si rivede Binotto team manager ai box ma se i risultati sono quelli ottenuti in Ferrari, povera Stake. Sarà la Cenerentola del Circus.