Juventus, clamorosa accelerazione: Thiago Motta via subito? Ecco chi arriva

Gal 21 marzo 2025 a

a

a

Thiago Motta non è ancora fuori pericolo, la Juventus sta seriamente valutando la possibilità di esonerarlo durante la sosta per le nazionali. I bianconeri si trovano in una posizione molto delicata, perché l’eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions sarebbe un disastro dal punto di vista economico. E poi c’è il lato sportivo, sul quale il progetto di Motta e Giuntoli sta fallendo su tutta la linea.

Le ultime due sconfitte sono state imbarazzanti, non in linea con la storia e gli investimenti della Juventus: 0-4 con l’Atalanta, 0-3 con la Fiorentina e squadra completamente spenta.

Le riflessioni su Motta sono ancora in corso, con le prossime ore che saranno decisive. Se la Juve dovesse decidere di esonerare Thiago, il principale candidato per il finale di stagione sarebbe Igor Tudor. Sabato prossimo i bianconeri giocheranno la prima di nove finali per il quarto posto, che è al momento occupato dal Bologna: contro il Genoa sarà vietato sbagliare, anche se all’Allianz Stadium il clima sarà a dir poco ostile.