Carlos Alcaraz mostruoso: contro Altmaier, il colpo dell'anno

Il punto dell’anno? Quello piazzato da Carlos Alcaraz a Montecarlo, nella sfida vinta per 6-3 6-1 contro Daniel Altmaier, potrebbe candidarsi come il più bello dei tutti. Nell’attesa della sfida dei quarti contro Arthur Fils, che in poco più di un'ora ha regolato Rublev giovedì, ora lo spagnolo si gode il buon momento di forma ripensando al colpo del precedente match, che ha strappato gli applausi di tutti i presenti al Masters 1000 monegasco.

In particolare, dopo tre dritti e un rovescio in risposta, il tedesco ha provato a sorprendere Alcaraz con una grande palla corta. La risposta di Alcaraz è stato un tiro incrociato da dietro e sotto le gambe, con replica del rivale che ha intercettato la traiettoria. Alcaraz ha chiuso il punto sfoggiando un bellissimo rovescio a due mani, piazzando così il colpo e vincendo la sfida in un’ora e 23 minuti.