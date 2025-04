Calcioscommesse, la pista-choc: c'è una talpa in Procura?

Come riporta Il Giornale, "Tommy" De Giacomo, considerato "Lo Zar" e soprannominato "Il professore" dai calciatori invischiati, si era sfogato con Fagioli in una chat poi finita nelle carte degli inquirenti: "Se viene fuori bordello questi sanno tutti i ca***i tuoi e miei (...) Se hanno problemi loro... li abbiamo tutti...". Questa frase dimostrerebbe che De Giacomo aveva talpe nella Questura e nella Procura di Roma . Altra prova, il rapporto tra De Giacomo e Marco Giordano , figlio dell'ex bomber di Lazio e Napoli Bruno Giordano , che riguardo ai problemi con allibratori romani lo rassicura garantendogli di aver messo in mezzo "gente pesante, tipo Romanzo Criminale ".

Lo stesso Fagioli, nell'aprile del 2023, scriveva a Giordano Junior terrorizzato da una situazione personale ormai fuori controllo: "Purtroppo ti devo dire che non riesco più a resistere. Ho fato danni ma non so più gestirla oggi mi hanno parlato alla Juve dicendomi se avevo qualche problema perché stanno capendo che ho qualcosa e che gli è arrivata la voce del gioco e perché non mi vedono più presente con la testa al campo e alle partite. Domani non giocherò e se continua così starò sempre in panchina (...) La realtà è che minacce e tutto e non ho più tempo né scuse né niente, se scoppia la bomba sono rovinato a vita, anche la Juve oggi mi ha detto così". Pochi mesi dopo, scoppiò la bomba è scoppiata per davvero.