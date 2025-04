Antonio Conte, "tante cose non si possono fare": via da Napoli?

"Ho dette tante cose all'inizio di questa stagione al Napoli. Alcune delle cose dette allora le confermo, altre non posso confermarle". Così il tecnico del Napoli Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Monza-Napoli, rispondendo alla domanda di chi gli ricordava l'impegno preso in occasione della sua presentazione di voler riportare il Napoli al top come accadde alla sua esperienza al Chelsea.

"Non rinnego nessuno - ha detto Conte - ma stando qui ti rendi conto di alcune situazioni, e quindi non posso confermare tutte le cose che ho detto all'inizio. Penso a quello accaduto a Kvaratskhelia: io dissi che Napoli non deve essere una zona di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su alcune cose disattese. In questi mesi a Napoli - ha concluso il tecnico del Napoli - ho capito che tante cose non si possono fare".