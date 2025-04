Papa Francesco, "sabato non si gioca": scoppia il caos per il calcio

Aggiornamento ore 20.18

Il campionato di calcio e gli altri eventi sportivi saranno sospesi sabato in occasione dei funerali di Papa Francesco. Con una deroga. Si tratta di Inter-Roma, che verrà disputata sabato alle 20.45. La Lega è andata incontro alle esigenze dei nerazzurri impegnati mercoledì 30 nella semifinale di andata di Champions contro il Barcellona. Como-Genoa e Lazio-Parma sono invece rinviate. La Lazio, che riceverà il Parma all'Olimpico, potrebbe slittare a lunedì 28 sera.

Il calcio si ferma per i funerali di Papa Francesco. "Sono sospese le partite di sabato". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, rispondendo a chi gli domandava se anche il campionato di calcio e gli altri eventi sportivi saranno sospesi nei cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, proclamati dal Consiglio dei ministri.

Una decisione che potrebbe incidere anche nella lotta scudetto, dato che l'Inter dovrà affrontare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan e quella di andata di Champions League contro il Barcellona. Tra le due sfide però c'è il campionato, con una partita a tutti gli effetti di cartello: quella contro la Roma di Claudio Ranieri. Al momento, si va verso lo spostamento a domenica 27 aprile. In questo modo la squadra di Simone Inzaghi avrà un giorno in meno per preparare la sfida in Catalogna.