Jannik Sinner, "il primo dal 1991": è un alieno, il dato che lo conferma

Jannik Sinner continua a riscrivere le statistiche del tennis mondiale. Oltre ai successi nei tornei, il 24enne altoatesino si sta distinguendo per una costanza e una completezza di gioco che lo pongono in una dimensione unica. Secondo i dati diffusi dall’Atp, è il primo tennista da quando esistono queste rilevazioni, cioè dal 1991, a guidare contemporaneamente le classifiche dei game vinti al servizio e di quelli conquistati in risposta. Un risultato che certifica il suo dominio tecnico e mentale. In battuta, Jannik ha vinto oltre il 91% dei suoi turni di servizio, un dato che lo pone davanti a specialisti del colpo come Fritz, Opelka e Mpetshi Perricard.

Un primato sorprendente se si pensa che fino a poco tempo fa proprio il servizio era considerato uno dei fondamentali da perfezionare. Il lavoro con il team tecnico, invece, ha trasformato una presunta lacuna in un’arma decisiva. Ancora più impressionante il rendimento in risposta: con quasi il 33% dei game vinti (32,68%), Sinner è il migliore anche in questa voce, davanti a Carlos Alcaraz (32,55) e Alex De Minaur (30,14).

