Napoli, Antonio Conte addio? Le parole clamorose di De Laurentiis

"Questo è uno scudetto scugnizzo, d'altronde Conte viene dal Sud. A Torino ha la casa ma è sempre uno del Sud e aveva una squadra di scugnizzi dai capelli azzurri". a battuta di Aurelio De Laurentiis subito dopo il quarto titolo del Napoli rasserena solo in parte il clima di tensione con il suo allenatore, Antonio Conte. Proprio come dopo lo strepitoso successo del 2023, con il divorzio traumatico da Luciano Spalletti, anche in questa estate il patron azzurro potrebbe assistere a un nuovo, doloroso e clamoroso strappo con l'artefice di questo capolavoro. La "casa a Torino" del mister, d'altronde, non è solo un dato logistico: le lusinghe della Juventus, che lo vorrebbe riportare in bianconero a 9 anni dal burrascoso addio, sono note a tutti. Ad ADL per primo.

"Mai dire mai. Gli allenatori hanno una loro personalità, che va rispettata. E secondo me non bisogna mai obbligarli anche se esistono dei contratti di ferro", sono le parole sibilline del presidente quando la festa di una squadra e di una intera città è appena iniziata. "Napoli è Napoli e merita rispetto. Se uno vuole mettersi a disposizione, in maniera straordinaria come ha fatto quest'anno, allora welcome e siamo pronti a seguirlo come un grandissimo condottiero. Mi farebbe molto piacere se l'anno prossimo si cimentasse con la Champions, che oggi è ancora più importante, da quando la hanno modificata".