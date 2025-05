"Sinner e Alcaraz? Guardate che Musetti...": Panatta, parole pesantissime

Il Roland Garros è oramai iniziato e stasera, lunedì 26 maggio, Jannik Sinner se la vedrà contro il francese Artur Rinderkneck. Adriano Panatta intanto ha le idee chiare sullo svolgimento del torneo, mettendo un focus sui principali italiani partecipanti. Jasmine Paolini ha vinto domenica contro al cinese Yuan: “Ha sofferto, ha vinto in tre set con una giocatrice cinese, però può capitare — ha detto l’ex tennista alla Rai — La Paolini è dalla parte della Sabalenka, ma il vero ostacolo c’è l’ha ai quarti di finale, con Iga Swiatek che ricordiamolo, ha vinto due volte Parigi. È una giocatrice che quando è in forma è difficile battere, per cui le facciamo in bocca al lupo”.

Sinner invece “affronterà dalla sua parte ha Djokovic, secondo me fino ai quarti non ha problemi, potrebbe avere Draper, e in semifinale potrebbe incontrare Novak, a Ginevra, finalmente ci è riuscito a vincere il torneo numero 100, così ci siamo tolti il pensiero". Dall’altra parte invece Lorenzo Musetti c’è Carlos Alcaraz "e ai quarti di finale potrebbe avere Rune, che non è che stia brillando — ha concluso — Io ripeto anche questa sera che Musetti potrebbe essere l’unico a impensierire Sinner e Alcaraz. Lorenzo potrebbe giocarsi una grande semifinale con Carlos. Facciamo un in bocca al lupo anche a lui. Il torneo è lungo, faticoso, duro. A Parigi cambia clima ogni giorno, passa da 12 a 29 gradi”.